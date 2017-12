Titisee-Neustadt 17 Nationen gehen an den Start

Titisee-Neustadt. Zusammen mit Skispringern aus 17 Nationen werden sie vom 8. bis 10. Dezember für ein Sporterlebnis sorgen, das mit einem spannenden Rahmenprogramm zum Skisprungwinterfest mutieren wird.

Deutsche Skiadler: Mit einem Doppelsieg in Russland hat das deutsche Sprungteam seine Klasse gezeigt. So gewannen Richard Freitag und Andreas Wellinger die beiden Sprung-Weltcups. Auch Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Stephan Leyhe machten auf sich aufmerksam. Gespannt darf man also auf ihre Sprünge an der Hochfirstschanze sein.

Nationen: "Bisher haben sich bereits 17 Nationen angemeldet", informierte Diana Waldvogel vom Weltcup-Büro. Mit dabei das Team aus Österreich mit dem Doppelweltmeister auf der Normal- und Großschanze Stefan Kraft, der auch in Russland auf dem Bronze-Siegerpodest zwischen Wellinger und Freitag stand. Ebenfalls auf dem Treppchen standen die beiden Norweger Daniel Andre Tande und Johann Andre Forfang, die auch im Schmiedsbach springen werden. Sieger im Jahr 2013 in Neustadt war der Pole Kamil Stoch, der erneut auf eine große Fan-Gemeinde zählen kann.