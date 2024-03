Tim Mälzer gegen Hans Jörg Bachmeier: Kitchen Impossible – wer hat gewonnen?

1 Tim Mälzer – leicht verzweifelt – in der Küche im Münchner Tantris. Foto: RTL / Endemol Shine / Katy Wagner/Tim Mälzer vs. Hans Jörg Bachmeier

Ein legendäres Gericht im Münchner Tantris, ein Teller „Manschepansch“ in Madrid – Tim Mälzer tritt gegen Hans Jörg Bachmeier an. So war die neue Folge „Kitchen Impossible“.









Tim Mälzer lädt wieder zum kulinarischen Faustkampf: In der zweiten Folge der neunten Staffel von „Kitchen Impossible“ auf Vox tritt er gegen Hans Jörg Bachmeier an. Gekocht wird in Bayern, Spanien, Italien und Österreich. Die beste Challenge die Mälzer dieses Mal gestellt bekommt: er muss das legendäre Witzigmann-Gericht Kalbsbries Rumohr nachkochen. In dem legendären Restaurant Tantris in München. Doch zuvor muss er zum Umstyling – und bekommt Tracht angezogen.