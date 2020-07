TikTok-Challenge Landwirte warnen vor gefährlichem "Kühe erschrecken"-Trend

"Dumm und gefährlich"

Rückhalt in seiner Kritik bekommt King vom Landesbauernverband Baden-Württemberg. Pressesprecherin Ariane Amstutz bewertet die Challenge als "dumm und gefährlich". Sie selbst sei fassungslos gewesen, als sie von dem Trend erfahren habe. Dem Verband seien noch keine "Kulikitaka-Vorfälle" in Baden-Württemberg bekannt. Die Pressesprecherin blickt aber mit Entsetzen auf ein Unglück in Immenstadt: Dort stürzten vergangene Woche 18 Kühe einer Alpe bis zu 300 Meter in die Tiefe. Zwei Kühe überlebten den Sturz nicht, mehrere Tiere wurden verletzt. Einen Zusammenhang mit der TikTok-Challenge gibt es bislang zwar nicht. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass nächtliche Besucher die Herde versehentlich aufgeschreckt haben. Wenn Rinder erschreckt würden, sei die Situation unberechenbar, erklärt Amstutz.

Indes hat die Videoplattform TikTok reagiert und Videos der Challenge gelöscht. "Wie unsere Community Richtlinien deutlich machen, dulden wir keine Inhalte, die unnötig schockierend und grausam sind, sowohl gegenüber Menschen als auch Tieren", sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.