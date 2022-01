2 An der Steinach in der Balinger Innenstadt war in den vergangenen Tagen ein Biber am Knabbern. Foto: Jillian

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Da schau her: An der Steinach in der Balinger Innenstadt war in den vergangenen Tagen ein Biber aktiv. Am Ufer unterhalb des Alten Landratsamts knabberte er ein Bäumchen um.















Link kopiert

Balingen - Ein Anwohner entdeckte die Spuren des besonders geschützten Tiers und meldete seine Beobachtung umgehend der Naturschutzbehörde des Landratsamts. Nahe der Stadtmauer in unmittelbarer Nähe zum Zollernschloss hatte der Biber einen noch recht jungen Baum umgenagt. Der Wurzelstock wies klare Bissspuren auf, der dünne Stamm lag im Wasser. Weitere Überreste des Gehölzes waren wenige Meter weiter in der Steinach und an deren Ufer zu sehen, in Richtung Wasserturm und Eyach, wohinein die Steinach mündet.