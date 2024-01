Tierschutz rund um Hechingen: Katzen sind das größte Problem

1 Eine Katzenmutter liegt mit ihrem Nachwuchs in einer Scheune. Foto: Pixabay/WFranz

Auch in der Region werden nicht mehr gewollte Haustiere von ihren Besitzern ausgesetzt. Besonders oft seien es Katzen, die ausgesetzt werden, berichtet Kristina Stalder. Und sie erklärt, warum das so ist.









Die Zeiten des Daheimseins und der schweren Coronapandemie sind weitestgehend vorbei, doch die Auswirkungen dieser Jahre sind noch immer zu spüren. Vor allem auch im Hinblick auf den Tierschutz. Viele Menschen fühlten sich über die Monate in der Pandemie alleine oder hielten es für einen richtigen Zeitpunkt, sich ein Haustier anzuschaffen, berichtet Kristina Stalder aus Grosselfingen. Sie betreibt in Grosselfingen das „Haus am Rietenwäldle“ und ist Vorsitzende der Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen und Umgebung.