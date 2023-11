Tierschutz in Rottweil

1 Dieser Malinois-Rüde wurde von Unbekannten am Tierheim angebunden. Foto: Schreiber

Treuherzig schaut der Hund in die Kamera und weiß nicht recht wie ihm geschieht. Der Rüde wurde in Rottweil einfach ausgesetzt. Tierschützer sind entsetzt.









Die Mitarbeiter des Rottweiler Tierheims beim Eckhof sind entsetzt, denn am Sonntag wurde bei ihnen ein Hund quasi ausgesetzt. „Das Tier wurde am Sonntagabend, irgendwann zwischen 17.15 und 19.45 Uhr, einfach am Tor angebunden“, informiert Tierheimleiterin Vanessa Schreiber. Hinweise auf den Besitzer gebe es nicht.