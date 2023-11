Tierschutz in Rottweil: Ausgesetzter Hund – jetzt ist sein Name bekannt

Ausgesetzter Hund – jetzt ist sein Name bekannt

Tierschutz in Rottweil

1 Der ausgesetzte Hund hat sich im Tierheim gut eingefügt. Inzwischen gibt es weitere Erkenntnisse zu dem Malinois-Rüden. Foto: Tierheim Rottweil

Das Schicksal des Hundes, der in Rottweil ausgesetzt und einfach am Tierheim angebunden wurde, hat viele Herzen berührt. Wir haben nachgefragt, wie es ihm geht und welche Hinweise eingegangen sind.









Link kopiert



Der Malinois-Rüde war am Sonntag, wohl irgendwann zwischen 17.15 und 19.45 Uhr, einfach am Tor des Tierheims in Rottweil angebunden worden. Nicht nur die Tierheim-Mitarbeiter waren entsetzt, auch unsere Berichterstattung über den Fall hat viele Reaktionen hervorgerufen. Auf Facebook wurde die Geschichte mit dem Aufruf des Tierheims, Hinweise auf den Besitzer zu melden, hundertfach geteilt. Viele hoffen, dass der Hund ein gutes Zuhause findet.