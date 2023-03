1 Wer schießt mit einem Luftgewehr auf Tiere? Foto: Kratka Photography/Shutterstock

Tierschützer sind fassungslos. Schon wieder fallen Schüsse aus einem Luftgewehr im Kreis Rottweil. Im Visier: ein Tier, ein Lebewesen. Und das ist eine Straftat.









Die Tierschützerin kann nicht in Worte fassen, was ihr durch den Kopf geht. „Ich kann langsam nicht mehr. Was geht in den Menschen vor?“ Dass es immer wieder Leute gibt, die mit dem Luftgewehr auf Tiere schießen, macht sie wütend und fassungslos. Sie hofft, dass endlich einer erwischt und damit ein Exempel statuiert wird. „Das kann doch nicht unentdeckt bleiben, das ist laut – das müssen auch Nachbarn mitkriegen“, sagt sie am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion.