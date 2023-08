1 Daniel Rasilier traut seinen Augen nicht: Bei ihm im Garten ist ein kleiner Fuchs, dem ein Pfeil im Kopf steckt. Das Tier lebt zu dem Zeitpunkt noch. Foto: Daniel Rasilier

Daniel Rasilier sieht in seinem Garten einen Fuchs mit einem Pfeil im Kopf. Bevor er reagieren kann, verschwindet Tier schon wieder Er meldet sich direkt bei der Polizei. Die kann allerdings nichts unternehmen. Eine Straftat ist es dennoch.









Es ist Samstagnacht, Daniel Rasilier aus Blumberg geht in seinen Garten. Wenn er im Dunkeln dort steht, dann gibt es auch manchmal etwas zu beobachten. Denn seit rund zwei Jahren wohnen Füchse in der Nähe des Gartens und streifen durch das Gebiet. Was Rasilier in dieser Nacht zu sehen bekam, damit hatte er indes nicht gerechnet: Ein kleiner Fuchs kommt an, dem ein Pfeil oder Armbrustbolzen im Kopf steckt. Das Geschoss ragt oberhalb der Stirn vorbei am Ohr durch den Kopf.