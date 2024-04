1 Das Pony „Fips“ lässt sich verwöhnen, während Ute Stingl (Dritte von rechts) geduldig alle Fragen der Bewohner der Lebenshilfe Offenburg beantwortet. Foto: Kron

Bei der pferdegestützten Pädagogik „Hallo Pferd!“ in Friesenheim geht es darum, Sicherheit und Vertrauen und das Wesen der Tiere allgemein zu lernen. Die Lebenshilfe Offenburg nimmt mit ihren Bewohnern dieses Angebot immer wieder an.









Bereits zum zweiten Mal hat eine Gruppe der Lebenshilfe Offenburg Ute Stingl und ihre Pferde und Ponys besucht. Stingl bietet auf ihrem Hof in Friesenheim mit dem Programm „Hallo Pferd!“ Pferdepädagogik für Kinder, Erwachsene und Menschen mit Behinderung an. „Es freut mich unwahrscheinlich, dass es letztes Mal allen so gut gefallen hat, dass sie es wiederholen möchten“, sagte Stingl zur Begrüßung. Und auch dies sollte wohl nicht das letzte Treffen bleiben, denn, so erzählten es die beiden Betreuerinnen der Lebenshilfe, der Ausflug zu den Pferden spreche sich herum und immer mehr Bewohner wollten dieses Angebot einmal in Anspruch nehmen.