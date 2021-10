1 Paar mit Hund auf dem Freudenstädter Marktplatz. Foto: Stadtverwaltung

Die Haushalte in Freudenstadt bekommen in den kommenden Wochen Besuch von Kontrolleuren. Sie prüfen, wo Hunde gehalten werden.















Freudenstadt - Wie fast alle Städte und Gemeinden in Deutschland erhebe auch die Stadt Freudenstadt Hundesteuer, teilt die Verwaltung mit. Diese beträgt derzeit 96 Euro pro Jahr für einen Hund. Für jeden weiteren Hund werden 192 Euro pro Jahr berechnet.

Reihe von Verstößen

"Leider musste immer wieder festgestellt werden, dass nicht alle Hundehalter der Pflicht zur Anmeldung nachkommen", so die Verwaltung weiter. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit habe die Stadt entschieden, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Dazu würden in den kommenden Wochen alle Haushalte in Freudenstadt durch Mitarbeiter einer Firma befragt, die von der Stadt damit beauftragt wurde. Sie seien wochentags von 10 bis 20 Uhr und samstags bis 17 Uhr in der Kernstadt und in den Stadtteilen unterwegs. Die Firma stelle so den Hundebestand fest.

Was Mitarbeiter dürfen

Jeder Mitarbeiter trage sichtbar eine von der Stadt ausgestellte Legitimation. Sie würden die Wohnungen nicht betreten und keine Steuern oder Gebühren vor Ort erheben. Falls nicht gemeldete Hunde festgestellt würden, müssten die betroffenen Halter mit einer rückwirkenden Besteuerung rechnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Die Stadt empfiehlt, die Tiere schon jetzt anzumelden, um sich Ärger zu ersparen. Das lasse sich im Rathaus oder im Internet unter www.freudenstadt.de erledigen.