1 Nach rund zwei Stunden war der Ausflug des Kängurus beendet. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/STAR-MEDIA/IMAGO/STAR-MEDIA / Michael Schöne

Ungewöhnliche Begegnung im Kreis Tübingen: In Ofterdingen hüpfte am Sonntagmorgen ein Känguru durch die Gegend. Mehrere Passanten meldeten sich deswegen bei der Polizei.















In Ofterdingen (Kreis Tübingen) hat sich ein Känguru auf Reisen begeben. Das Tier büxte am Sonntagmorgen aus einem Stall aus. Laut Polizeiangaben teilten Zeugen den Beamten mit, dass das Tier in der Gemeinde frei umher hüpfe.

Vier Polizisten und mehrere Bewohner versuchten etwa zwei Stunden lang, das Tier zu finden und zu fangen, „welches diverse Gärten inspizierte“, wie es in der Mitteilung heißt. Ein Tierarzt beruhigte schließlich das gefundene Känguru und brachte es zurück in seinen Stall, „wo es sich im Anschluss von seinem aufregenden Ausflug erholen konnte“, so die Polizei weiter.