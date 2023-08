1 Wird ein Fundtier gefunden, guckt man auch in den Rathäusern im Schwarzwald-Baar-Kreis gerade ratlos aus der Wäsche – wohin nur mit den Samtpfoten nach dem Aufnahmestopp im Kreistierheim? Foto: Martin Schutt/dpa/Martin Schutt

Aufnahmestopp für Katzen im Kreistierheim, nichts geht mehr. Doch was passiert jetzt mit den Tieren? Die Städte und Gemeinden stehen aktuell vor einem schier unlösbaren Problem.









Neues Zuhause dringend gesucht – in der Region herrscht nicht nur Wohnungsmangel für Menschen, sondern auch akute Not in puncto Katzen. Weil das Kreistierheim in Donaueschingen an seine Grenzen gelangt ist und einen Aufnahmestopp für die Samtpfoten verhängen musste, sind jetzt die Städte und Gemeinden in der Pflicht, die Tiere aufzunehmen.