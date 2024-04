1 Der aus dem Zoo Leipzig gestohlene Bartaffe Ruma wurde wiedergefunden. Foto: Zoo Leipzig/dpa

Seit Ostersonntag wurde im Zoo Leipzig ein Bartafffe nach einem Einbruch in das Gehege vermisst. Jetzt hat ein Jogger das Tier in einem Baum erspäht.









Leipzig - Das Bangen um das Schicksal eines gestohlenen Bartaffen im Zoo Leipzig hat ein Ende. Seit heute ist das Tier zurück in seinem Gehege, geschwächt aber sonst unverletzt. Das Tier sei am Morgen im Leipziger Stadtteil Reudnitz entdeckt worden, teilte der Zoo mit. Ein Tierpfleger-Team habe das 15 Jahre alte Weibchen namens Ruma zurück in den Zoo gebracht. Der Affe war in der Nacht zum Ostersonntag bei einem Einbruch aus seinem Gehege gestohlen worden.