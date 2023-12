Schwarze Schwäne: Bad Liebenzeller schlagen fleißig Namen vor

1 Für das schwarze Schwanenpaar von Bad Liebenzell sucht die Stadt jetzt schöne Namen. Foto: Wolfgang Krokauer

Der Bevölkerung in Bad Liebenzell sind ihre beiden schwarzen Schwäne sehr ans Herz gewachsen. Jetzt sucht die Stadt Namen für das Schwanenpaar. Die Resonanz ist sehr groß.









Link kopiert



Derzeit ist das Schwanenpaar in seinem Winterquartier im städtischen Gewächshaus untergebracht. Mitarbeiter des Bauhofs brachten sie dort im November unter. Sie haben ein eigenes Gehege mit einem Wasserbassin. In den wärmeren Monaten sind die Tiere am Kurparksee. Wenn dieser zugefroren ist, wäre der Aufenthalt für die Schwäne draußen jedoch lebensgefährlich. Sie müssten sich an Land aufhalten und wären eine leichte Beute für Füchse und Hunde. Nach dem Ende der Frostperiode im März kommt das schwarze Schwanenpaar wieder ins Freie.