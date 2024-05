Die Geistliche der evangelischen Landeskirche in Baden verbrachte zwei Tage in dem Freizeitpark. Ein Bereich begeisterte sie besonders.

Zwei Tage verbrachte die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Baden Heike Springhart im Europa-Park. Laut einer Pressemitteilung des Freizeitparks genoss die Bischöfin zahlreiche Attraktionen und in tankte neue Kraft.

Beeindruckt habe sich die Theologin von der neuen Achterbahn „Voltron Nevera“ und der detailreichen Thematisierung des kroatischen Themenbereichs gezeigt.

„Ich bin immer wieder begeistert davon, wie es der Europa-Park so vielen Menschen ermöglicht, einmal wieder Kind zu sein. Und dabei in der Vielfalt Europas das friedliche Miteinander zu erleben. Besonders freut mich, dass die beiden Kirchen im Europa-Park ihren festen Platz haben und auch hier Menschen begleiten“, so die Landesbischöfin.