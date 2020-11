Theater in St. Georgen Theater schließt im lukrativsten Monat

St. Georgen - Das Theater im Deutschen Haus muss zum zweiten Mal in diesem Jahr schließen. Der November ist eigentlich einer der Haupteinnahmemonate des Betriebs. Lesen Sie in unserem (SB+)-Artikel, was das für den Betrieb sowie den Verein, der das Theater ehrenamtlich betreibt, bedeutet und warum die Verantwortlichen an der Politik Kritik üben.