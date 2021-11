1 08-Chefcoach Marcel Yahyaijan (links) freut sich über die Rückkehr von Tevfik Ceylan. Foto: Rieckhoff

Nach anderthalb Jahren als erfolgreicher Spielertrainer beim Bezirksligisten FC Bräunlingen zieht es Tevfik Ceylan zu seinem Heimatverein nach Villingen zurück. Der Grund: Er möchte wieder höherklassig spielen.















Mit dem 28-jährigen Tevfik Ceylan kehrt ein alter Nullachter in den Friedengrund zurück. Die letzten anderthalb Jahre war der 28-Jährige als Spielertrainer beim FC Bräunlingen in der Bezirksliga Schwarzwald erfolgreich aktiv. Doch nun möchte das Villinger Eigengewächs aber wieder höherklassig Fußball in der MS Technologie-Arena spielen.

"Die Arbeit in Bräunlingen hat mir sehr viel Spaß gemacht und war eine tolle Erfahrung für mich. Aber in der zweiten Saison habe ich einfach gemerkt, dass mir der höherklassige Fußball fehlt. Ich bin noch jung und dazu topfit, daher möchte ich noch einige Jahre auf einem hohen Niveau spielen", begründet Tevfik Ceylan den Schritt, zu seinem Heimatverein zurückzukehren.

Da Sportvorstand Arash Yahyaijan schnell eine Einigung mit dem FC Bräunlingen erzielen konnte, wird Tevfik Ceylan schon zur Winterpause zum FC 08 Villingen zurückkehren und im neuen Jahr für die Schwarz-Weißen spielberechtigt sein. "Die Tür für so verdiente ehemalige 08-Spieler wie Tevfik steht immer offen. Er ist durch und durch ein Nullachter und kommt aus unserer eigenen Jugend", freut sich 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan. Auch 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan musste nicht lange zögern, als sich die Chance für einen Rückwechsel des 28-jährigen Allrounders anbahnte.

"Tevfik und ich waren immer im Kontakt. Er ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler und mit seiner Erfahrung von über 150 Oberliga-Spielen bringt er natürlich einiges mit", lobt ihn der 08-Chefcoach. "Dennoch werden wir die Erwartungshaltung erst einmal nicht zu hoch ansetzen und ihm Zeit geben. Geplant ist, dass er sich über Spielzeiten in der U21 wieder schnell an den höherklassigeren Fußball akklimatisieren kann", so Marcel Yahyaijan.