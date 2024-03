1 Lewis Dunk (l) aus England im Laufduelle mit dem Belgier Romelu Lukaku. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Österreich befindet vor der EM in bestechender Form - auch dank eines Bundesliga-Stürmers. Ein deutscher EM-Gegner jubelt ebenfalls. Spanien und Brasilien liefern sich ein wildes Spiel.









Wien - Dank einer Glanzleistung von Michael Gregoritsch hat Österreichs Nationalteam seinen Aufwärtstrend vor der Fußball-EM eindrucksvoll fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick setzte sich in einem Testspiel mit 6:1 (2:1) gegen die Türkei durch. Auch Deutschlands EM-Gruppengegner Schweiz befindet sich nach dem 1:0 (1:0) in Irland in Form, Schottland als weiterer Gegner der DFB-Elf verlor dagegen überraschend mit 0:1 (0:1) in Nordirland. England sicherte sich in letzter Minute ein 2:2 (1:2) gegen die von Domenico Tedesco trainierten Belgier.