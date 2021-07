1 Im Testspiel in Empfingen gewann am Ende der FC Holzhausen (rot) knapp mit 2:1. Foto: Wagner

Gut 300 Zuschauer waren ins Empfinger Stadion an der Weillindestraße gekommen, um nach langer Zeit endlich wieder einmal ein Fußballspiel live und vor Ort zu sehen. Der FC Holzhausen setzte sich dabei im Testspiel knapp mit 2:1 gegen die Gastgeber durch.

SG Empfingen - FC Holzhausen 1:2 (1:2). Tore: 0:1 (14.) Oliver Grathwol, 1:1 (22.) Dominik Bentele, 1:2 (25.) Felix Plocher.

Während bei Landesligist SG Empfingen insgesamt 18 Spieler inklusive Ersatzkeeper Florian Werth zum Einsatz kamen, war der Kader vom Verbandsligisten aus Holzhausen mit 16 Akteuren doch geringer besetzt als eigentlich vorgesehen. Angeschlagene Spieler, berufliche Abwesenheit, sowie mit Kapitän Marc Wissmann und Marius Oberle zwei erst am Sonntagabend aus dem Urlaub zurückkehrende Kräfte gaben den Ausschlag.

Dazu kam, dass das Trainerduo Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao am Vormittag noch eine Trainingseinheit durchzogen, bevor man nach dem Match in Empfingen abends in Holzhausen den Tag mit einem Mannschaftsabend ausklingen ließ.

In einem ansehnlichen Spiel war es der spielenden Co-Trainer Oliver Grathwol, der nach knapp einer Viertelstunde die Führung für den Verbandsligisten erzielte. Acht Minuten später war es der schon früh von Schiedsrichter Philipp Baur verwarnte Ex-Holzhauser Dominik Bentele, welcher für den Ausgleich sorgte. "Ich habe ihm das Tor gegönnt, auch wenn es nicht unbedingt gegen uns sein musste", meinte sein ehemaliger Trainer Ingrao schmunzelnd. Felix Plocher rückte aber schon drei Zeigerumdrehungen später, nach Vorarbeit von Grathwol, die Verhältnisse wieder zurecht.

Gute Partie von beiden Seiten

Besonders in der ersten Hälfte war zu sehen, dass beim FC Holzhausen mit Neuzugang Nils Schuon und Oli Grathwol sich ein starkes Mittelfeldduo herauskristallisiert, welches die zum Teil jungen Spieler lenken kann. Natürlich litt der Spielfluss auch darunter, dass einiges an Positionswechseln ausprobiert wurde. So bildeten bei den Gästen zwischendurch mit Max Brendle und Luca Pantel ein neues Tandem die Innenverteidigung.

Auch SG-Coach Philipp Wolf, mit seiner Truppe erst seit einer Woche im Training, probierte einiges aus und war mit der Leistung zum Einstieg zufrieden. "Ich denke über weite Strecken war kein Klassenunterschied erkennbar", sagte der ehrgeizige SG-Trainer. Fast hätte er sogar ein Remis bejubeln können, als kurz vor Schluss Jonas Elia Bucci auf Pass von Dennis Rebmann einen sehr schönen Treffer erzielte, dem aber Schiri Baur auf Signal von seinem Assistenten wegen einer streitbaren Abseitsstellung die Anerkennung versagte.

"Wir waren letztes Jahr zur gleichen Zeit gegen Trossingen nicht so weit, wie wir es jetzt schon sind. Das stimmt mich zuversichtlich", meinte Ingrao. Am Mittwoch steht für den FC der nächste Test beim SV Nehren an. Auch bei der SG Empfingen wird nun die Schlagzahl erhöht. So tritt man kommenden Samstag beim SV Villingendorf an, ehe am Mittwoch darauf der SV Hirrlingen der Gegner ist und am Sonntag in Balingen die dortige U23 die Wolf-Truppe fordern wird. SG Empfingen: Matthias Müller (Tor), Marcel Trick, Florian Schweizer, Dominik Bentele, Jonas Elia Bucci, Nico Trick, Dennis Rebmann, Pascal Seil, Nikolai Scheurenbrand, Nico Rebmann, Sergen Erdem; Eingewechselt: Florian Werth (Tor), Daniel Schima, Matthias Mock, Christin Gier, Timo Theurer, Philipp Kress, Sonay Erdem.FC Holzhausen: Kevin Fritz (Tor), Luca Pantel, Nils Schuon, Kevin Müller, Janik Michel, Fabio Pfeiffhofer, Laurin Huss, Max Brendle, Felix Plocher, Oliver Grathwol, Max Caljusic; Eingewechselt: Enrico Huss, Marius Helmke, Marcel Sieber, Julian Oberle, Furkan Sari.Schiedsrichter: Philipp Baur, Thomas Horvat. Halil Ibrahim DagistanliZuschauer: 300