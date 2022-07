6 Der VfB entschied die Partie gegen Brentford mit 2:1 für sich. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Im Testspiel gegen den Premier-League-Aufsteiger FC Brentford konnte der VfB Stuttgart einen 2:1-Sieg einfahren. Für den VfB erfolgreich waren Thomas Kastanaras und Tanguy Coulibaly.















Der VfB Stuttgart hat zum Abschluss seines Trainingslagers ein weiteres Erfolgserlebnis gefeiert. Die Schwaben besiegten den englischen Erstligisten FC Brentford in einem Testspiel in Friedrichshafen am Samstag mit 2:1 (0:1). Zuvor hatte sich der Fußball-Bundesligist eine Woche lang in Weiler-Simmerberg im Allgäu auf die kommende Saison vorbereitet. Angreifer Bryan Mbeumo brachte Brentford in Führung (12. Minute), Youngster Thomas Kastanaras (72.) und der ebenfalls eingewechselte Tanguy Coulibaly per Handelfmeter (90.+2) drehten die muntere Partie aber zu Gunsten der Stuttgarter.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo schickte in der ersten Halbzeit seine aktuell wohl stärkste Elf ins Rennen. Auf der rechten Seite debütierte der vom Hamburger SV verpflichtete U21-Nationalspieler Josha Vagnoman. Eine halbe Stunde vor dem Ende kam auch der von PAS Ioannina geholte kolumbianische Stürmer Juan José Perea zur Premiere im VfB-Trikot und vergab noch eine gute Chance. Im vierten Testspiel dieses Sommers war es der vierte Sieg für die Schwaben – und auch Matarazzo zeigte sich zufrieden: „Es ist grundsätzlich immer gut, wenn man eine so harte Trainingslagerwoche mit einem Positiverlebnis abschließen kann. Aber ich denke man hat heute auch gesehen, dass wir sehr gut gearbeitet haben. Es hat zwar nicht alles geklappt, aber die Jungs haben sich für ihre Arbeit belohnt“.

Ihren Pflichtspiel-Auftakt bestreiten die Stuttgarter am 29. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Dynamo Dresden.