1 Die Kibbuz-Bewohnerin aus Tübingen erzählt von schlimmen Grausamkeiten der Hamas. Aus Angst möchte sie sich nicht zu erkennen geben. Foto: Horst Haas

Einige ihrer brutalsten Taten hat die Hamas im Kibbuz Be’eri begangen. Eine aus Tübingen stammende Bewohnerin beschreibt, wie sie das Massaker in eine schreckliche Zwischenwelt gestoßen hat.









Die Szene fühlt sich unwirklich an, wie Hanna Herwig da so vor ihrem Kaffee sitzt. Alles so schön friedlich hier an diesem regnerisch-trüben Tag in einem der gemütlichen Cafés in der Tübinger Altstadt. Im Hintergrund nur das gedämpfte Stimmengewirr der anderen Gäste an diesem Morgen.