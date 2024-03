1 Die Terroristen entfachten mit mehreren Benzinkanistern ein Großfeuer bei Moskau. Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko Jr

In einem Konzertsaal bei Moskau metzelte ein Killerkommando hunderte Menschen nieder. Die Opferzahl des blutigsten Terrorakts in Russland seit 2004 wächst weiter. Die russischen Sicherheitsorgane aber haben die mutmaßlichen Täter schon gefasst.









Sie wirkten wie Sportschützen. Vier Männer in Kampfanzügen, die sich in einem Gang zwischen den roten Sesselreihen aufgestellt hatten und fliehende oder am Boden kauernde Menschen aus automatischen Sturmgewehren aufs Korn nahmen und erschossen. „Sie sprachen nicht“, sagte ein Überlebender dem Portal Waschnije Istorii. „Sie bewegten sich und schossen wie Panzer.“