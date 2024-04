Tempo 30 in St. Georgen

1 Die Tempo-30-Schilder an der Bundesstraße 33 stehen schon bereit. Ab Montag sind sie „scharf gestellt“. Foto: Helen Moser

Autofahrer in St. Georgen müssen sich ab Montag, 8. April, auf Veränderungen gefasst machen. Auf der Bahnhofstraße und nachts auf der Bundesstraße heißt es dann: Fuß vom Gas. Um Anwohner vor Lärm zu schützen, gilt in diesen Bereich ab dann Tempo 30.









Link kopiert



Weniger Lärm für Anlieger – dieses Ziel verfolgen die Stadtverwaltung St. Georgen und das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises. Einzig wie dieses Ziel erreicht werden kann – darüber wird in der Bergstadt immer wieder kontrovers diskutiert. Zwei Maßnahmen für weniger Verkehrslärm in der Stadt, auf welche sich die beiden Behörden bereits vor geraumer Zeit geeinigt haben, nehmen nun Gestalt an: Auf einem Teilstück der Bahnhofstraße und innerorts auf der Bundesstraße 33 müssen Verkehrsteilnehmer künftig langsamer fahren.