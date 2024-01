Temperaturen sinken wieder: Regen wird zu Schnee - es wird kälter im Südwesten

1 In Baden-Württemberg soll wieder Schnee fallen. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Auf das Glatteis folgt der Schnee: Am Donnerstag soll es im Südwesten verbreitet schneien. Ein bis drei Zentimeter erwartet der Wetterdienst. Bis zum Wochenende sollen auch die Temperaturen sinken.









Am Donnerstag sinken im Laufe des Tages die Temperaturen in Baden-Württemberg. Verbreiteter Regen geht von Nordwesten her in Schnee über, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Die höchsten Temperaturen des Tages werden am Morgen erwartet. Demnach soll es ein Grad im Nordosten und elf Grad am Hochrhein geben. Danach werde es kälter, hieß es.