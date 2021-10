Spitzenkost für Mitarbeiter Traube Tonbach betreibt weitere "CANtine" in Regensburg

Der Softwareentwickler Vector mit Hauptsitz in Stuttgart eröffnet im November an seinem Unternehmensstandort Regensburg ein neues Mitarbeiterrestaurant unter Leitung der "Traube Tonbach". Damit bekommt das erfolgserprobte Kantinenkonzept "CANtine – Made by Traube Tonbach" nach Stuttgart einen zweiten Standort.