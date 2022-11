1 Taylor Swift empört sich über den Tourveranstalter, der nicht ausreichend auf die hohe Nachfrage für ihre Tour vorbereitet war. Foto: Imago/Image Press Agency

Während in den USA gerade der Vorverkauf für die nächste Tournee von Taylor Swift gestoppt werden musste, warten Fans in Europa weiterhin sehnsüchtig auf die Bekanntgabe von Konzertterminen. Und Taylor Swift reagiert empört auf das Debakel.















Taylor Swift ist sauer. Auf den Konzertveranstalter Ticketmaster. Der wird dafür verantwortlich gemacht, dass der Vorverkauf für Swifts US-Tournee von Pannen begleitet war und schließlich sogar unterbrochen werden musste, weil das Unternehmen auf den großen Ansturm der Fans nicht ausreichend vorbereitet war. In einer Instagram-Story hat sich Swift jetzt selbst zu Wort gemeldet: „Ich werde mich nicht für jemand entschuldigen, den wir mehrfach gefragt haben, ob er in der Lage ist, so eine hohe Nachfrage zu bewältigen und der uns versichert hat, dass es es kann.“ Es wäre zwar toll, dass 2,4 Millionen Menschen inzwischen Tickets kaufen konnten: „Ich bin aber stinkwütend, dass viele sich so fühlen, als ob sie mehrere Bärenangriffe überstehen mussten, um an diese zu kommen.“

Ein Auszug aus Taylor Swifts Botschaft auf Instagram Foto: Instagram

Eigentlich ist 2022 das Jahr Taylor Swifts. Sie hat mit dem Album „Midnights“, ihrer intim-virtuosen Rückkehr zur Popmusik, zahllose neue Verkaufs- und Streamingrekorde aufgestellt. Die 32-Jährige darf sich sicher sein, dass sie für „Midnights“ in den kommenden Jahren sehr viele Preise mit nach Hause nehmen darf.

Schon 2022 hat sie Auszeichnungen eingesammelt: für das Vorgängeralbum „Folklore“ oder für die Wiederveröffentlichung ihres frühen Albums „Red“, für das „All Too Well“-Video. Zudem wurde sie bei den Billboard Music Awards und den MTV Europe Music Awards mal als Top Country Artist und mal als Best Pop Artist geehrt.

Historisch beispiellose Nachfrage

Während sich Taylor Swift also auf ihren Erfolgen ausruhen kann, werden ihre Fans hingegen langsam nervös. Nachdem beim Start des Vorverkaufs wegen einer „historisch beispiellosen“ Nachfrage die Server des Konzertkartenanbieters Ticketmaster zusammengebrochen waren, wurde jetzt der Vorverkauf komplett gestoppt. Mehrere Millionen Fans, die versuchten, Tickets zu bekommen, gingen leer aus – und wissen erst einmal nicht, wie es weitergeht.

Wie die „New York Times“ berichtet, untersucht das US-Justizministerium nun sogar das Unternehmen Live Nation, den Mutterkonzern von Ticketmaster, ob dieser seine Vormachtsituation im Zusammenhang mit dem Vorverkauf der Taylor-Swift-Tickets missbraucht hat.

Und wann kommt Taylor Swift nach Deutschland?

Dieses Ticketdebakel könnte zur Folge haben, dass es noch länger dauert, bis Konzerttermine in Europa bekannt gegeben werden. Bisher hat Taylor Swift nur die US-Termine ihrer „The Eras Tour“ angekündigt. Die Tournee beginnt am 17 . März 2023 im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, und endet am 9. August im Sofi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Insgesamt 52 Shows sind in den knapp sechs Monaten bisher geplant.

Auf Taylor Swifts Homepage findet sich der Hinweis „Stay tuned for international updates“ – Fans wird empfohlen, dranzubleiben, bis internationale Konzerttermine bekannt gegeben werden, und sich per Mail zu registrieren, um keine neuen Tourdaten zu verpassen. Frühestens im Herbst 2023 dürften Konzerttermine in Europa – und vielleicht auch in Deutschland – stattfinden.