Taufbecken der Ottonen in Quedlinburg entdeckt

1 Einzigartiger Fund in der Stiftskirche St. Servatii in Quedlingburg: In dieser Vertiefung in der Krypta wurden Mitglieder aus dem Herrschergeschlecht der Ottonen getauft. Foto: dpa/Matthias Bein

In der Stiftskirche von Quedlinburg haben Archäologen den Standort eines Taufbeckens der Ottonen-Herrscherdynastie aus dem 10. Jahrhundert ausgegraben. Es ist der älteste Nachweis eines Taufbeckens mit vier Bögen nördlich der Alpen und ein Symbol königlicher Macht im Hochmittelalter.









Link kopiert



In der Stiftskirche St. Servatii in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt ist der Standort eines Taufbeckens des mittelalterlichen Herrschergeschlechts der Ottonen aus dem zehnten Jahrhundert entdeckt worden.