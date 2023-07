Schwenningen von Schmierereien übersät – was steckt dahinter?

1 Dieser Schriftzug sorgt bei vielen Schwenningern für Zornesröte – hier prangt er an einem Ticketautomaten am Bahnhof. Foto: Marc Eich

„m8u.store“ – vielen Schwenningern dürfte der Blutdruck hochgehen, wenn sie diesen Schriftzug lesen, denn er ist seit Dienstag in der Stadt allgegenwärtig. Steckt tatsächlich ein Online-Shop dahinter? Das sagt der Betreiber zu den Vorwürfen.









Man könnte meinen, dass es sich um Guerilla-Marketing handelt, was in der Nacht von Montag auf Dienstag in Schwenningen passiert ist. Denn die halbe Stadt ist vollgeschmiert mit dem Namen eines Online-Shops. Doch über die Aktion freuen dürfte sich niemand.