Er hat kein Talent zum Glücklichsein. Wie auch? Peter Fabers (Jörg Hartmann) Mutter starb bei einem Unfall, seine Frau und Tochter wurden ermordet, seine Kollegin, die Frau, die er liebte, wurde erschossen. Der Tod von Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt) wirkt nach.

Das hinterbliebene Trio Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), Jan Pawlak (Rick Okon) und Faber hat mit dem Verlust, der Wut, der Trauer zu kämpfen. Vorneweg Faber. Er lebt praktisch in seinem Manta, sieht aus wie Rübezahl mit seinem gewaltigen Bart, wäscht sich in einem Kanal. Und er lebt nur noch, weil ihm Bönisch vor ihrem Tod das Versprechen abgenommen hat: „Du bleibst hier!“ Folgerichtig heißt dieser Dortmunder „Tatort“ genau so.

Zurück zu den Wurzeln

Jörg Hartmann hat das Drehbuch mitgeschrieben. Aufgewachsen in Herdecke an der Ruhr, kennt er den Pott: So findet sich Faber dort wieder, wo er aufwuchs, in einem Kleine-Leute-Viertel, wo die Menschen Pils trinken und Fizzebohnen essen. Man kommt sich vor wie in den Achtzigern. Inklusive eines „Krieg der Sterne“-Posters an der Wand in Fabers ehemaligem Kinderzimmer.

Und wir treffen Fabers Vater. Wie könnte es anders sein, da schwelt Unbewältigtes und Schmerzhaftes. Hat Fabers Vater Andreas Richter getötet? Einen Immobilienhändler, der Häuser im Viertel kauft, sie saniert und die Bewohner vor die Türe setzt. Was ist mit dem verschwundenen Drogenhändler, der Ecstasy an Richters Sohn verkauft hat? Der Junge fiel ins Koma. Hat Richters Frau sich gerächt? Und gleich noch an ihrem Mann, der sie verlassen hat?

Man darf hier nur so viel verraten: Am Ende geschieht Erstaunliches. Peter Faber ist tatsächlich etwas Glück vergönnt.

Tatort – Du bleibst hier: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Schauspieler des heutigen „Tatorts“

Peter Faber (Jörg Hartmann)

Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger)

Jan Pawlak (Rick Okon)

Josef Faber (Wolfgang Rüter)

Martin Engel (Andreas Schröders)

Natalja Richter (Valery Tscheplanowa)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD