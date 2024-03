1 Der Tarifstreit bei der Bahn ist beendet. Foto: dpa/Hannes P. Albert

Mehr als vier Monate dauerte der Tarifkonflikt bei der Bahn. Sechsmal schränkten Warnstreiks und Streiks der Lokführer den Bahnverkehr ein. Nun haben Gewerkschaft GDL und Bahn eine Lösung gefunden.









Link kopiert



BerlinNach mehr als vier Monaten ist der Tarifstreit bei der Deutschen Bahn beendet. Wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Montagabend mitteilte, wurde ein Tarifabschluss mit der Bahn erzielt. Ein Bahnsprecher in Berlin bestätigte die Einigung auf Anfrage. Beide Seiten wollen am Dienstagvormittag in separaten Pressekonferenzen in Berlin über die Details informieren. Streiks drohen den Fahrgästen der Bahn nun nicht mehr.