Tanja Gönner folgt auf Claus Vogt: Das ist die neue Frau an der Spitze des VfB-Aufsichtsrats

Das ist die neue Frau an der Spitze des VfB-Aufsichtsrats

1 Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der deutschen Industrie und neue Aufsichtsratsvorsitzende des VfB Stuttgart: Tanja Gönner Foto: BDI

Sie prägte die baden-württembergische Landespolitik in den Nuller-Jahren entscheidend mit, ehe sie die Seiten wechselte. Nun rückt Tanja Gönner an die Spitze des Aufsichtsrats beim VfB Stuttgart.









Politische Neutralität wird in der Satzung des VfB Stuttgart groß geschrieben. Weshalb es in der Vergangenheit stets Vorbehalte gab, prominente Politiker wie Günther Oettinger oder Cem Özdemir mit einem Amt im Verein zu betrauen. Nun ist aber genau das eingetreten: Mit Tanja Gönner führt eine ehemals hochrangige Politikerin den Aufsichtsrat des VfB Stuttgart an.