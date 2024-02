Talwiesen in Bad Liebenzell: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Fischer

Talwiesen in Bad Liebenzell

1 Bad Liebenzells Ex-Bürgermeister Dietmar Fischer sieht sich mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft konfrontiert. Foto: Felix Biermayer

Wegen der Pachtverträge über Grundstücke in den Talwiesen hat sich die Ermittlungsbehörde eingeschaltet. Gegen den Ex-Bürgermeister Dietmar Fischer steht der Verdacht der Untreue im Raum.









Die Tübinger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den früheren Bürgermeister Dietmar Fischer. Das bestätigte die Ermittlungsbehörde auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Pachtverträge zwischen Stadt und Firma Häberle über Grundstücke in den Talwiesen, der in Fischers Amtszeit fiel. „Der Tatvorwurf lautet Untreue“, so der Erste Staatsanwalt Nicolaus Wegele.