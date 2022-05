1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild). Foto: imago/Metodi Popow/M. Popow

Maybrit Illner diskutiert in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow mit ihren Gästen am Donnerstagabend über den Krieg in der Ukraine. Wer dazu eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. Und auch in dieser Folge dreht sich alles um den Krieg in der Ukraine. Dabei steht die Frage „Frieden schaffen mit noch mehr Waffen – Fehler oder Pflicht?“ im Mittelpunkt der Diskussionen.

Am Donnerstagabend, den 5. Mai, können sich die Zuschauer ab 22.15 Uhr auf folgende Gäste freuen:

Marina Weisband , Publizistin und Grünen-Politikerin, in Kiew geboren, besitzt neben der ukrainischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft

, Publizistin und Grünen-Politikerin, in Kiew geboren, besitzt neben der ukrainischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft Ranga Yogeshwar , Mit-Verfasser des offenen Briefs an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wissenschaftsjournalist, Autor, Physiker

, Mit-Verfasser des offenen Briefs an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wissenschaftsjournalist, Autor, Physiker Nicole Deitelhoff , Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung

, Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Kevin Kühnert, (SPD), Generalsekretär

(SPD), Generalsekretär Norbert Röttgen, Außenpolitiker, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag, von 2014 bis 2021 dort Vorsitzender

Im Zentrum der Diskussionen stehen folgende Fragen: „Immer mehr und immer modernere Waffen für die Ukraine – damit wächst die Chance, dass das Land sich gegen den russischen Aggressor behauptet. Es bleibt aber auch die Gefahr, dass der Krieg sich ausweitet. Diese Gefahr sehen viele. 28 Persönlichkeiten haben einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben, der selbst Ende April noch vor dem 3. Weltkrieg warnte. Geht Deutschland, geht der Westen mit seiner Hilfe zu weit? Soll die Ukraine diesen Krieg gewinnen oder soll sie bald die Waffen strecken, um den Weltfrieden zu retten? Wie kann man der Ukraine im Moment helfen, wenn nicht mit Waffen und Sanktionen?“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.