Das sind die Themen und Gäste am 17. Februar

1 Maybrit Illner empfängt zu ihrer gleichnamigen Sendung „maybritt illner“ im ZDF auch am Donnerstag, 17. Februar, wieder Gäste aus Politik, Wissenschaft oder Journalismus. Foto: imago images/Eventpress/Eventpress Stauffenberg

Maybritt Illner lädt am Donnerstagabend, den 17. Februar, zu ihrer gleichnamigen Talkshow. Welche Gäste, zu welchem Thema diskutieren, erfahren sie hier.















Immer donnerstags spricht Maybrit Illner über aktuelle Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Auch am 17. Februar 2022 wird der neuste TV-Talk um 22:30 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Mit dem Titel „Preis-Schock nach der Pandemie- Wohlstand in Gefahr?“ stellen sich die geladenen Gäste den Fragen von Illner. Wer dieses Mal bei ihr zu Gast ist erfahren Sie hier.

Am Donnerstagabend, den 17. Februar, können sich die Zuschauer über folgende Gäste freuen:

Christian Linder (FDP, Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender)

(FDP, Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender) Friedrich Merz (CDU, Partei- und Fraktionsvorsitzender)

(CDU, Partei- und Fraktionsvorsitzender) Katrin Göring-Eckardt (B´90/Die Grünen, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags)

(B´90/Die Grünen, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags) Henrike Roßbach (Hauptstadtkorrespondentin „Süddeutsche Zeitung“)

„Die Folgen der Energiepreise sind mittlerweile auch an der Supermarktkasse zu spüren. Öl, Gas, Strom – die Energiepreise kennen nur noch den Weg nach oben. Die Inflation liegt weltweit auf Rekordhoch. Alles nur eine Folge der Pandemie, von steigender Nachfrage und knirschenden Lieferketten?“ – heißt es in der Ankündigung. Die Moderatorin, Maybrit Illner, diskutiert in ihrer neusten TV-Sendung mit ihren Gästen ausführlich darüber.

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Sendung ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag in der Regel ab 22:15 Uhr.