1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild). Foto: imago/Jürgen Heinrich/Jürgen Heinrich

Maybrit Illner empfängt am Donnerstag in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow ihre Gäste. Wer am heutigen Abend zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. In dieser Folge dreht sich alles um die Midterm-Wahlen in den USA und das Verhältnis Deutschlands zu den Amerikanern. Dabei dreht sich alles um die Frage „Amerikas Egoismus – Deutschlands Dilemma?“

Am Donnerstagabend, den 10. November, können sich die Zuschauer ab 22.15 Uhr im ZDF auf folgende Gäste freuen:

• Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister und Parteivorsitzender

• Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

• Ulrike Malmendier, „Wirtschaftsweise“, Verhaltensökonomin, Inflationsexpertin an der US-Universität Berkeley

• Peter Rough, Parteimitglied Republikaner, Politikberater, Experte für Fragen der nationalen Sicherheit am Hudson Institut in Washington D.C.

• Helene Bubrowski, Journalistin, Korrespondentin in der Parlamentsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in Berlin

Lindner warnt vor Handelskrieg mit den USA

Obwohl ein Erdrutschsieg der Republikaner bei den Midterms ausbleibt, wird sich das Verhältnis der USA zu Europa und Deutschland kaum verbessern. „Amerika schottet sich ab, auch ohne Trump. Bundesfinanzminister Christian Lindner warnt bereits vor einem Handelskrieg mit den USA. Auch in der China-Politik sind die Gräben tief. Der Sonderweg des Kanzlers mit seinem Besuch in Peking stößt nicht nur in Washington, sondern auch bei den grünen und liberalen Koalitionspartnern auf Unverständnis. Die deutsche Wirtschaft steht von allen Seiten unter Druck“, schreibt die maybrit-illner-Redaktion auf ihrer Homepage.

Im Zentrum der Diskussionen stehen folgende Fragen: „Manövriert Deutschland sich beim Handel ins Abseits? Landet Deutschland am Ende zwischen allen Stühlen und verliert seinen Wohlstand?“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.