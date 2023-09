In der Talkshow von Markus Lanz geht es spätabendlich im ZDF um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Bei seiner Talkshow sprach Markus Lanz am Mittwochabend über das Themenkomplex: Fußball. Mit seinen Gästen diskutierte er über die Zukunft des DFBs und den Wechsel vieler Fußball-Profis in die Golfstaaten.

Das waren die Themen und Gäste am 20. September um 00:00 Uhr im ZDF:

Philipp Köster, Sportjournalist - Der „11 Freunde“-Chefredakteur äußert sich zu den jüngsten Personalentscheidungen des DFB und den Folgen der fortschreitenden Kommerzialisierung des Fußballs.

Sebastian Sons, Islamwissenschaftler - Mit Blick auf die Wechsel vieler Fußballstars in die Golfstaaten spricht er über die Sport- und Fußballoffensive Saudi-Arabiens sowie über die Geostrategie des Wüstenstaates.

Seit 2008 wird die Talkshow im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.