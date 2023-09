In der Talkshow von Markus Lanz geht es spätabendlich im ZDF um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Markus Lanz spricht am Donnerstagabend in seiner Talkshow unter anderem über folgende Themen: die Klimapolitik der Bundesregierung, der Kurs der FDP in Sachen Klima und die Folgen des Artensterbens.

Das sind die Themen und Gäste am 14. September um 23.15 Uhr im ZDF im Detail:

Konstantin Kuhle , (FDP) - Der Fraktionsvize zieht eine Halbzeitbilanz der Klimapolitik der Bundesregierung. Außerdem geht es um die Herausforderungen und die Zukunft der Leistungsgesellschaft.

Luisa Neubauer , Fridays-for-Future-Sprecherin - Vor dem globalen Klimastreik am 15. September erläutert sie ihre Kritik am deutschen Klimakurs und legt die Alternativkonzepte ihrer Initiative dar.

Marc Widmann , Journalist der Zeit - Der Wirtschaftsexperte zum klimapolitischen Wirken der Liberalen innerhalb der Ampelkoalition. Zudem äußert er sich zu FDP-Parteichef Lindner und Verkehrsminister Wissing.

Katrin Böhning-Gaese, Biologin - Die Direktorin des „Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums" spricht über Ursachen und Folgen des Artensterbens, und warnt: „Eine Million Arten sind vorm Aussterben bedroht."

Seit 2008 wird die Talkshow im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.