Talheim Diebes-Duo auf Müllplatz festgenommen

Talheim - Zwei Schrottdiebe wurden am Sonntagabend an der Mülldeponie in Talheim auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Wie die Polizei berichtet, wurden in den vergangenen zwei Monaten fünf Mal Container auf dem Gelände des Wertstoffhofs aufgebrochen. Dabei wurde Elektroschrott im Wert von etwa 800 bis 1000 Euro geklaut.