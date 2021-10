7 Bürgermeister Ferdinand Truffner (hinten, Mitte) stand vor der neuen Aussegnungshalle Rede und Antwort. Foto: Fotos: Baiker

Zu einem Tag des offenen Friedhofs lud die Gemeinde Empfingen am Sonntag ein. Bei schönstem Herbstwetter machten sich viele Empfinger Bürger, aber auch Auswärtige auf den Weg, um sich das Empfinger Vorzeigeprojekt anzusehen.

Empfingen. Auf dem Friedhof haben sich auch die evangeli-sche und katholische Kirche und die örtlichen Betriebe präsentiert. Für die beiden Kirchen hat es sich angeboten, vor der Friedhofskapelle einen gemeinsamen Stand zu machen.

Von Pfarrer Christoph Gruber war zu erfahren, dass über den Künstler Tobias Kammerer bei der evangelischen Landeskirche der Kunstpreis der evangelischen Kirche für das Frühjahr 2022 beantragt worden ist.

Mehrere Firmen zeigen ihr großes Leistungsspektrum

Des Weiteren zeigten die Firmen "Gerhardt-Blumen", "Schweizer – Präzision in Stein", "Schaal Grabmale", "Einklang Bestattungen" und "Auris Vox" ihr Angebot. Links neben dem Haupteingang waren von der Gemeinde Empfingen neue Urnenstelen errichtet worden. "Ein-klang" zeigte sein Angebot rechts neben der Aussegnungshalle.

Romy Beiter, die Inhaberin von "Einklang Bestattungen" wies darauf hin, dass die gezeigten Urnen vergänglich seien. Sie bestehen aus gebranntem Ton.

Die Urnenbestattung macht inzwischen einen Anteil von 85 Prozent aus. Auf die Frage, wie der Anteil der Urnenbestattungen in der Erde und in Stelen oder Urnenwänden sei, meinte Beiter "50 zu 50". Aron Beiter wies noch darauf hin, dass man den Verstorbenen bis 36 Stunden zu Hause aufbahren kann, was Trauerfamilien oft nicht wissen.

Grabstein aus Kalkstein wird vor Ort per Handarbeit bearbeitet

Die Firma "Schweizer – Präzision in Stein" zeigt, wie man präzise einen Grabstein aus Kalkstein, das in der Regel roh aus der Türkei oder Frankreich kommt, per Handarbeit bearbeiten kann. Zudem war auf dem Stand dieser Firma der alte Schlussstein der St. Georgs-Kirche zu sehen.

Nach einer kleinen Sanierung erhält er einen Platz im Pfarrgarten. Für die St. Georgs-Kirche selbst wurde ein neuer Schlussstein angefertigt.

Ein neues Baumgrabfeld für Urnen mit Baumgrabstelle zeigte die Firma "Schaal Grabmale" am Tag des offenen Friedhofs. Die Basaltstele spiegelt durch ihre naturbelassene Form und Farbe einen Baumstamm wieder. Die Bronzeblätter mit Namen der Verstorbenen sind ein Syno-nym zu den Baumblättern und stellen die Vergänglichkeit des Lebens dar. Deborah Mayer hat sich als freie Rednerin für Beerdigungen, aber auch für Trauungen selbstständig gemacht.