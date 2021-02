Tag des Notrufs Im Zollernalbkreis gab es 2020 mehr Einsätze

Die Zahl der Feuerwehrangehörigen ist zum Jahreswechsel mit 2564 Frauen und Männern im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Bei der Jugendfeuerwehr ist ein leichter Rückgang auf 651 Jugendliche zu verzeichnen. "Trotz des eingeschränkten Dienstes durch die Corona-Pandemie scheint die Motivation der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen weiterhin sehr hoch zu sein", so Hermann.

Bei einzelnen Einsätzen kamen Einsatzkräfte der Feuerwehr in Kontakt mit Corona-Infizierten. Dies konnte jedoch in allen Fällen rechtzeitig erkannt und eine Infektion durch entsprechende Schutzausrüstung vermieden werden. Trotz vereinzelter Quarantänefälle, die in der Regel auf Kontakte außerhalb des Feuerwehrdienstes zurückzuführen waren, sei die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren im Zollernalbkreis nie eingeschränkt gewesen, so Hermann. Durch ihre Dienstplanungen hätten die Feuerwehren sichergestellt, dass nie alle Feuerwehrangehörigen in einer Abteilung gleichzeitig in Kontakt treten.

Das Herz der Sicherheit im Zollernalbkreis

Die ILS in Balingen ist das Herz der Sicherheit im Zollernalbkreis. Die Disponenten dort koordinieren die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst. Hinzu kommen Funksprüche und Kommunikation mittels Satellitentelefon, Fax und per E-Mail. Betrieben wird die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst vom DRK Zollernalb in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Zollernalbkreis.

Seit dem vergangenen Jahr werden Smartphones beim Wählen der 112 automatisch geortet. Durch einen Zugriff auf die Handykamera können sich die Leitstellendisponenten ein erstes Bild von der Einsatzstelle machen. Bei der ILS wird zudem der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst koordiniert. Diesen erreichen die Bürger über die Nummer 116 117. Unter derselben Nummer werden auch Termine für Corona-Schutzimpfungen vergeben. Die Leitstelle kann keine Termine für die Impfung vereinbaren, dies geht nur über das Callcenter.