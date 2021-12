Andreas Allende aus St. Georgen baut seit 21 Jahren an seiner Anlage

5 Wenn Andreas Allende am elektronischen Schaltpult sitzt, ist er in seinem Element. Foto: Hoffmann

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Modelleisenbahnen stehen bei Andreas Allende hoch im Kurs – und das nicht nur am Tag der Modelleisenbahn an diesem Donnerstag. Selbstverständlich hat er im Keller auch eine stehen, die er mit viel Liebe und großem Arbeitseinsatz geschaffen hat.















Link kopiert

St. Georgen - Im Alter von sechs Jahren bekam der heute 40-Jährige von seinem Opa eine Lok mit Wagen und Schienen geschenkt. Hieraus entwickelte sich im Laufe der Jahre eine Faszination für ein zuweilen zeitintensives Hobby. So hat er vor rund 21 Jahren in den Kellerräumen des elterlichen Hauses mit dem Bau einer Modellanlage begonnen. Nach und nach ist eine imposante Landschaft mit allem, was dazu gehört, entstanden. Optische und technische Verbesserungen fügt er laufend hinzu.