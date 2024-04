Tafelladen in Rottweil

1 Anja Banholzer, Leiterin Soziale Dienste, beim DRK-Kreisverband Rottweil ist froh über die neuen Räumlichkeiten. Foto: Cools

Wer am Existenzminimum lebt, ist froh, dass es ihn gibt: den Tafelladen. Im September ist er umgezogen und bietet den Kunden, denen ihre finanzielle Situation oft unangenehm ist, damit auch ein Stück mehr Diskretion. Ein großes Problem bleibt allerdings.









Link kopiert



Wo früher eine Backstube war, finden viele Menschen, die sich in einer finanziell prekären Situation befinden, nun alles, was sie für den täglichen Bedarf brauchen: Im September ist der Tafelladen aus der Lorenzgasse in die Königstraße 67 gezogen.