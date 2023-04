Unbekannte richten Chaos auf Gartenanlage an

Tätersuche in Simmozheim

1 Ein Gewächshaus im Simmozheimer Gewann „Krautländer“ wurde komplett zerstört. Foto: Hämmerling

Unbekannte Täter haben ihrer Zerstörungswut in der Anlage des Simmozheimer Obst -und Gartenbauvereins freien Lauf gelassen.









Schock, Trauer, Wut beim Obst- und Gartenbauverein (OGV) Simmozheim: Bislang unbekannte Täter haben ihr hässliches Gesicht gezeigt. In der Nacht zum Samstag demolierten sie auf der Anlage des OGV ein Gewächshaus aus Glas. Zudem brachen sie in einen Geräteschuppen ein und richteten dort Chaos an.

Polizei eingeschaltet

Jörg Hämmerling, der Sohn des „Hochbeet-Beauftragten“ Hugo Hämmerling, entdeckte am frühen Samstagmorgen die Zerstörung. Als man das Ausmaß realisierte, schaltete man die Polizei ein.

Hugo Hämmerling erzählte, dass sich in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen, gerade junge Leute, Freude am selbstständigen Anpflanzen von Gemüsen und Salaten entdeckt haben. Groß war die Freude, als der Verein vor rund drei Jahren den bisher gepachteten Grund und Boden kaufen konnte. Dies führte zu einem zusätzlichen Motivationsschub bei den Mitgliedern.

Vertrauen missbraucht

Der OGV lädt Menschen auf die frei zugängliche Anlage ein, um sich über die Möglichkeiten der Gärtnerei zu erkundigen. Umso trauriger ist man nun, dass das Vertrauen von einigen wenigen auf diese Weise missbraucht worden ist.

1935 wurde der damalige Simmozheimer Obstbauverein zur Förderung des Landwirtschaftlichen Obstbaums gegründet. Spielte damals der Obstbaum in den Hausgärten und in der Feldflur für die Bevölkerung zur Versorgung mit Obst und für das Einkommen der Baumbesitzer eine bedeutende Rolle, so sind allmählich die Streuobstwiesen mit den alt bekannten Obstsorten entstanden, die heute noch die heimische Landschaft prägen.

Beratung in Theorie und Praxis

Heute setzen sich die OGV-Mitglieder für die Erhaltung des Liebhaberobstbaus auf den Streuobstwiesen sowie die Verschönerung von Haus und Kleingärten mit Beeren sowie Ziersträuchern ein. Eine besondere Aufgabe sieht der Verein darin, durch Beratung und Unterweisung in Theorie und Praxis sowie Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern einander behilflich zu sein, um im Garten Freude und Erfolg zu haben. Fachwarte bieten Schnittunterweisungen für ordnungsgemäße Pflege von Bäumen und Sträuchern an.