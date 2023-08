Am Mittwoch, 9. August, macht der Eistruck von SWR3 bei SBS-Feintechnik in Schonach halt.

Eis für alle Mitarbeiter von SBS-Feintechnik in Schonach und alle weiteren Interessierten gibt es an diesem Mittwoch, 9. August. Ab 13 Uhr gibt es für eine halbe Stunde eine kostenlose kühle Erfrischung in der Hermann-Burger-Straße 31.

Den Besuch des Eistrucks in Schonach hat die SBS-Feintechnik bei der „SWR3 Eis-Challenge“ gewonnen. Tobias Rieser hatte sein Unternehmen zur Teilnahme an der Programmaktion angemeldet. Von Jubelschreien seiner Kollegen begleitet, erklärt Tobias Rieser: „Wir freuen uns riesig über die ganze Aktion hier!“ Auf Nachfrage, ob sie den Sieg haben kommen sehen: „Absehbar war der Sieg für uns auf keinen Fall, aufgrund der Abstimmung war es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen “.