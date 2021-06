1 SV-Zimmern-Übungsleiter Gunter Welzer freut sich, dass wieder Fußball gespielt wird. Foto: Peiker

Sehr zufrieden zeigte sich SVZ-Trainer Gunter Welzer mit dem ersten Vorbereitungsspiel des Landesligisten bei seinem südbadischen Pendant am Hohentwiel. "Es war für beide Seiten ein sehr guter Test. In der ersten Halbzeit hatte das Spiel bei 26 Grad ein sehr hohes Tempo.

FC Singen 04 – SV Zimmern 2:2 (2:2) Beide Teams haben in der zweiten Hälfte fast komplett durchgewechselt", kamen bei Zimmern 19 Spieler zum Einsatz. Bei den Gastgebern, die zu den Meisterschafts-Mitfavoriten gehören, spielten einige ehemalige Oberligaspieler mit wie Keeper Arkadius Patyk (FC Rielasingen-Arlen) oder die Ex-08 Villinger um Spielertrainer Christian Jeske, Antonia Ruberto oder Neuzugang Manuel Stark vom FC Kreuzlingen. Zimmern ging in der 2. Minute durch Nicolo Ippolito mit 1:0 in Front. Matthias Bürkle hatte das 2:0 auf dem Fuß (8.). Mit einem Standard sorgte Ruberto für den 1:1-Ausgleich (22.). Bürkle traf jedoch zum 1:2 (28.). Nur 120 Sekunden danach markierte Sebastian Stark das 2:2. Den 3:2-Siegtreffer für den SVZ vergab Jannik Thieringer frei vor Patyk. "Für uns war durchaus ein Sieg drin", so Welzer in der Spielanalyse.

Im zweiten Testspiel binnen 24 Stunden unterlag der SV Zimmern beim südbadischen Landesligisten DJK Donaueschingen mit 0:3 (0:2). Trainer Gunter Welzer setzte 18 Spieler ein. "Wir wollen viel ausprobieren und haben deswegen zahlreiche Testpartien." Nach gutem Gästestart wurde die DJK energischer. "Sie kauften uns den Schneid ab mit taktischen Fouls. Wir haben versäumt unsere Chancen zu nutzen", so der SVZ-Coach. Kevin Hoheisel (37.) und Alieu Sarr (45.) sorgte so für das 2:0 zur Pause. Diesen Rückstand konnte Zimmern nicht mehr verkürzen, "da uns in der zweiten Hälfte irgendwann etwas die Kraft verlassen hat." Abdullah Cil markierte gar das 3:0 (57.), ehe DJK-Spieler-Co-Trainer Jonas Schwer (kam vom FC Bad Dürrheim) mit einem Fallrückzieher auf der Linie den Ehrentreffer von David Tamer verhinderte. Eine Verschnaufpause bekommen das Welzer-Team nicht: Am Donnerstag, 1. Juli, um 19 Uhr spielt der SV Zimmern im nächsten Test im Moos gegen den Bezirksligisten FSV Schwenningen.