Supermärkte geschlossen: Umbauarbeiten bei Märkten von Lidl und Netto in Schramberg

1 Bei Lidl in der Schiltachstraße wird umgebaut – bei Netto in der Berneckstraße ebenfalls. Foto: Neudeck

Vor den Supermärkten von Lidl in der Schiltach- und Netto in der Berneckstraße stehen Kunden derzeit vor leeren Türen. Der Grund ist der gleiche: Umbauarbeiten.









Auf Nachfrage unserer Redaktion, was genau in den Räumlichkeiten denn umgebaut wird, kommt die Antwort von Lidl vom Wortlaut her eher aus der Marketing- als der Presseabteilung: „Lidl in Deutschland entwickelt sein gesamtes Filialportfolio qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Schramberg möchten wir unseren Kunden attraktive Einkaufsbedingungen bieten. Daher haben wir die Filiale am 2. März ab 14 Uhr für Umgestaltungsmaßnahmen geschlossen“, heißt es. Am Donnerstag, 14. März, um 7 Uhr werde sie den Kunden mit neuem Filialauftritt wieder für ihren Einkauf zur Verfügung stehen.