„Hier seid ihr richtig, hier seid ihr wichtig“, empfahl Zauberer Jürgen Fröschle den knackigen Einstieg in den Ferienspaß im Summerland am Remsbachhof in Tennenbronn.

Zum Anwärmen gab’s die Schlauchgymnastik frei nach der Feuerwehr, aber dann machte der Zauberer alles falsch, und die Kinder mussten aus der Kuh die Gans machen, die der Fuchs gestohlen hatte. Kann ja mal passieren, wenn man die Zauberjacke vergessen hatte.

Dafür hatte Fröschle den Zauberstab dabei, aber der machte sich dauernd selbstständig, knickte ab oder schnellte nach oben direkt in die Nase. Da war es schon gut, dass dem Zauberer Magdalena half und ihm die großen und kleinen Seile sortierte.

Davor heißt es Warmmachen Foto: Ziechaus

Aber der Regenschirm, den er aus seiner Kiste kramte, der hätte ihm bei dem Regenguss draußen vor dem Treff nicht viel geholfen. Dafür zauberte er mit seinem Magie-Mehl, zwar ohne Liebe, aber mit Zaubersalz, und hopsa, etwas Süßes war da und mit der Polonaise tanzten alle in bester Stimmung durch den Treff.

Regenbogen macht Hoffnung

Da hatte es die Gruppe Acoustic Breeze auf der kleinen Bühne im Sauwetter vor dem Treff deutlich schwerer, das Summer-Feeling zu erzeugen. Das Gefühl von Sommer war im Summerland mit dem heftigen Wolkenbruch erstmal weggeschwemmt und Daniel, Sven, Leon, Florian und Fabi konnten mit ihren Interpretationen neuerer Titel die Besucher unter dem Zelt über die nasse Stunde retten, als plötzlich ein Regenbogen über dem Affentäle doch noch etwas bessere Zeiten versprach.

Trotz Wolkenbruch gibt „Acoustic Breeze“ alles für sommerliche Stimmung. Foto: Ziechaus

Nach Britney Spears’ „Baby, one more Time“ wünschte Daniel sofort eine neue Auflage des abendlichen Durchbruchs der späten Sonnenstrahlen. Aber es blieb bei einem kurzen Lichtblick am Himmel und der akustische Hauch wurde in neuem Regen weggeschwemmt.

Das Summerland wird hoffentlich seinem Namen gerecht an den nächsten vier Mittwochabenden im August.