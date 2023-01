1 Natascha Dreher ist jetzt Inhaberin des Frisiersalons von Peter Beier – doch der Ex-Chef verschwindet noch nicht. Foto: Günther

Der Mann, dessen Künste den FC-Bayern-Star Joshua Kimmich nach Sulz lockten, will kürzer treten. Friseur Peter Beier gibt seinen Salon ab – bleibt den Kunden aber erhalten.















Sulz - Seine Stammkunden müssten sich keine Sorgen machen. Kaum etwas werde sich ändern, sagt Peter Beier. "Der Peter ist eben einen Tag in der Woche weniger da, das ist schon alles", kommentiert er in seinem manchmal leicht knurrigen Ton, während er lässig am Kassentresen des Frisiersalons lehnt.