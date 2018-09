Sulz Suchaktion: 63-Jähriger wird vermisst

Eine Überprüfung mehrerer möglicher Aufenthaltsorte verlief bislang ergebnislos. Derzeit läuft eine Suchaktion mit Man-Trailer-Hunden der Polizei in Sulz und Umgebung. Aufgrund einer beginnenden Demenzerkrankung könnte sich der 63-jährige Vermisste in einer hilflosen Lage oder in einem verwirrten Zustand befinden. Passanten, die den Vermissten antreffen, werden gebeten, sich bei der Polizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-0 zu melden.